Pallanuoto femminile | pagelle Italia-Olanda 7-7 | benissimo Marletta | Giustini e Palmieri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un pareggio con una prestazione più che positiva che lascia tutto aperto in chiave Girone A per il Setterosa. Le azzurre non sono riuscite a battere l’, hanno impattato sul 7-7 e si giocheranno con la differenza reti la prima piazza nel raggruppamento contro le Orange. Andiamo a rivivere l’incontro con ledell’. LEDEL SETTEROSA DOPO7-7 Giulia Gorlero, 7: gran performance del portierone azzurro che si fa trovare spesso e volentieri pronto nei momenti decisivi. Chiara Tabani, 7: bene in difesa, ottima in attacco. Per lei un terzo quarto monstre, nel quale con due reti riesce a tenere in corsa le azzurre. Arianna Garibotti, 6: ci si aspetta sempre di più da un talento del calibro dell’attaccante dell’Orizzonte Catania, molto limitata in zona ...