Pallamano, Mondiali 2021: inizia la seconda fase, la Norvegia supera il Portogallo nel big match (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ iniziata quest’oggi la seconda fase dei Mondiali di Pallamano 2021, che ha visto disputarsi sei partite, valide per i gironi III e IV, che hanno fornito serie indicazioni in vista dei quarti di finale, dove accederanno le prime due di ogni raggruppamento. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giovedì 21. GRUPPO III: nuovo successo per la Francia, che ha superato anche l’Algeria per 29-26, mettendo un piede e mezzo tra le migliori otto, mentre la Svizzera può continuare a sperare dopo il 20-18 rifilato all’Islanda, grazie alla super prestazione di Andy Schmid. Nel big match la Norvegia del capocannoniere Sander Sagosen ha raggiunto a quota 4 punti il Portogallo, sconfitto per 29-28. GRUPPO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ta quest’oggi ladeidi, che ha visto disputarsi sei partite, valide per i gironi III e IV, che hanno fornito serie indicazioni in vista dei quarti di finale, dove accederanno le prime due di ogni raggruppamento. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giovedì 21. GRUPPO III: nuovo successo per la Francia, che hato anche l’Algeria per 29-26, mettendo un piede e mezzo tra le migliori otto, mentre la Svizzera può continuare a sperare dopo il 20-18 rifilato all’Islanda, grazie alla super prestazione di Andy Schmid. Nel bigladel capocannoniere Sander Sagosen ha raggiunto a quota 4 punti il, sconfitto per 29-28. GRUPPO ...

Ottima Svizzera, battuta la rocciosa Islanda

Quella che si è vista oggi è stata un'ottima Svizzera. Nel primo incontro della fase principale dei Mondiali di pallamano, i rossocrociati sono riusciti a sconfiggere una rocciosa Islanda con il risul ...

