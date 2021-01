Palermo, Marconi non è pronto: il rientro è previsto per la trasferta di Potenza. Almici ancora ai box (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Marconi, reduce da un infortunio muscolare patito durante la partita casalinga col Bari, prosegue con le terapie, ma ha iniziato anche il percorso di riatletizzazione".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari in casa Palermo e nello specifico sulle condizioni di Ivan Marconi, fermo ai box a causa di una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro. Dunque Roberto Boscaglia, che ieri e l'altro ieri ha avuto un confronto ravvicinato con la dirigenza rosanero, contro il Teramo dovrà fare affidamento sugli stessi uomini avuti a disposizione domenica scorsa. Momentaneamente, infatti, non sembrano giungere notizie positive dall'infermeria.Tuttavia, quella di Marconi è un'assenza importante, ma sembra difficile che il numero 15 rosanero "possa tornare disponibile già per ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ", reduce da un infortunio muscolare patito durante la partita casalinga col Bari, prosegue con le terapie, ma ha iniziato anche il percorso di riatletizzazione".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari in casae nello specifico sulle condizioni di Ivan, fermo ai box a causa di una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro. Dunque Roberto Boscaglia, che ieri e l'altro ieri ha avuto un confronto ravvicinato con la dirigenza rosanero, contro il Teramo dovrà fare affidamento sugli stessi uomini avuti a disposizione domenica scorsa. Momentaneamente, infatti, non sembrano giungere notizie positive dall'infermeria.Tuttavia, quella diè un'assenza importante, ma sembra difficile che il numero 15 rosanero "possa tornare disponibile già per ...

