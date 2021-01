Pagelle Juventus Napoli 2-0 | Szczesny monumentale | CR7 decisivo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 21 gennaio 2021)– Finale di Supercoppa italiana traal Mapei Stadium. I bianconeri di Pirlo dopo la batosta contro l’Inter devono ripartire vincendo il primo trofeo della stagione. Primo tempo con poche emozioni. Grandissima parata disu Lozano che evita il vantaggio del. 0-0 nei primi 45 minuti. Secondo tempo più avvincente con una Juve padrona del gioco che trova il vantaggio con Cristiano Ronaldo. Successivamente Insigne sbaglia il rigore e dal dischetto spreca l’opportunità di pareggiare. Allo scadere del match, al 95esimo Morata in contropiede sigilla il risultato col 2-0. Primo trofeo per Pirlo da allenatore e coppa importante per il proseguo della stagione....