Pagelle Juventus-Napoli 2-0 LIVE | voti Supercoppa Italiana in DIRETTA Decisivi Ronaldo e Morata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)si giocheranno la2021. Al Mapei Stadium andrà in scena una delle sfide più attese della stagione. Le squadre arrivano all’appuntamento in maniera completamente diversa. I bianconeri hanno perso malamente il big match contro l’Inter mentre gli azzurri hanno letteralmente dilagato contro la Fiorentina in campionato.2-0Szczesny 6,5: Dopo un lungo periodo di inattività è fenomenale sulla deviazione ravvicinata di Lozano. Per il resto del match è sempre attento. Sul rigore di Insigne viene spiazzato ma la palla sfila oltre il palo. Incredibile l’intervento con il piede negli ultimi istanti di match. Danilo 5,5: Si è fatto notare principalmente per una bella incursione che l’ha portato ...