Pagelle Juventus-Napoli 1-0 LIVE, voti Supercoppa Italiana in DIRETTA. Decisivo Ronaldo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juventus e Napoli si giocheranno la Supercoppa Italiana 2021. Al Mapei Stadium andrà in scena una delle sfide più attese della stagione. Le squadre arrivano all’appuntamento in maniera completamente diversa. I bianconeri hanno perso malamente il big match contro l’Inter mentre gli azzurri hanno letteralmente dilagato contro la Fiorentina in campionato. Pagelle Juventus-Napoli 1-0 Juventus Szczesny 6,5: Dopo un lungo periodo di inattività è fenomenale sulla deviazione ravvicinata di Lozano. Per il resto del match è sempre attento. Sul rigore di Insigne viene spiazzato ma la palla sfila oltre il palo. Danilo 5,5: Si è fatto notare principalmente per una bella incursione che l’ha portato al tiro a pochi passi dal portiere avversario anche se partito da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)si giocheranno la2021. Al Mapei Stadium andrà in scena una delle sfide più attese della stagione. Le squadre arrivano all’appuntamento in maniera completamente diversa. I bianconeri hanno perso malamente il big match contro l’Inter mentre gli azzurri hanno letteralmente dilagato contro la Fiorentina in campionato.1-0Szczesny 6,5: Dopo un lungo periodo di inattività è fenomenale sulla deviazione ravvicinata di Lozano. Per il resto del match è sempre attento. Sul rigore di Insigne viene spiazzato ma la palla sfila oltre il palo. Danilo 5,5: Si è fatto notare principalmente per una bella incursione che l’ha portato al tiro a pochi passi dal portiere avversario anche se partito da ...

