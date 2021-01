Padre no-vax uccide il figlio di nove anni e poi si suicida: “Il governo ci vuole vaccinare per controllarci” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Padre contrario alle vaccinazioni uccide il figlio e poi si suicida. L’uomo si chiamava Stephen O’Loughlin, aveva 49 anni e viveva a San Francisco. Il figlio di nove anni di nome faceva Pierce. Stephen e Pierce sono stati trovati morti nella casa dell’uomo circa una settimana fa. Il riferimento all’idee no-vax di Stephen non sono pretestuose per creare un titolo ad effetto, anzi. Il fatto che l’uomo non avesse voluto far vaccinare mai il figlio e sostenesse punti di vista “complottisti” che People riassume in una dichiarazione dell’omicida/suicida con “il governo ci vuole vaccinare per controllarci”, è stato elemento dirimente per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)contrario alle vaccinazioniile poi si. L’uomo si chiamava Stephen O’Loughlin, aveva 49e viveva a San Francisco. Ildidi nome faceva Pierce. Stephen e Pierce sono stati trovati morti nella casa dell’uomo circa una settimana fa. Il riferimento all’idee no-vax di Stephen non sono pretestuose per creare un titolo ad effetto, anzi. Il fatto che l’uomo non avesse voluto farmai ile sostenesse punti di vista “complottisti” che People riassume in una dichiarazione dell’omicida/con “ilciper”, è stato elemento dirimente per la ...

