Ospedale del Mare, Cantalamessa polemico: "Solo ora iniziano i lavori?" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – A distanza di oltre 10 giorni dall'anomalo e pericoloso crollo all'Ospedale del Mare, iniziano finalmente i lavori", così il deputato della Lega, Gianluca Cantalamessa. "L'acqua calda tornerà tra un settimana, forse. Nei giorni scorsi, infatti, mentre l'inchiesta sulla voragine andava avanti, nell'Ospedale erano emersi i problemi legati al freddo: prima coperte e stufe nelle stanze di degenza, poi il trasferimento dei pazienti verso altre strutture", aggiunge Cantalamessa. "Per l'acqua calda, a quanto apprendiamo da organi di stampa, si usano dei fornetti. In un Paese normale, tolti i sigilli, si sarebbe aperto il cantiere di notte per ovviare nel minor tempo possibile i problemi che tutto ciò può recare ad un ...

