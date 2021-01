Oroscopo 21 gennaio 2021 | Gemelli emotivi | cambiamenti per Pesci

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’del 21esorta i nati sotto il segno deia tenere separate sfera emotiva e razionale. I, invece, stanno per attraversare un periodo pieno di, mentre i Capricorno penseranno un po’ di più a se stessi.da Ariete a Vergine Ariete. Periodo fervido diper voi. Sia in campo sentimentale sia lavorativo potrebbero esserci deiimportanti. Tutto, però, è nelle vostre mani, pertanto, sarete voi a decidere quale strada cominciare a percorrere. Se siete indecisi, fermatevi e riflettete. Toro. La giornata di oggi partirà in modo decisamente tranquillo. Vi sentite in pace con voi stessi e con le persone che vi circondano. Le uniche cose che potrebbero turbare il vostro ...