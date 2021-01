Olimpia Milano-Bayern Monaco: pronostico (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 21.15 il Forum di Assago sarà teatro del big match Olimpia Milano-Bayern Monaco, valevole per la 21esima giornata di Eurolega, quinta di ritorno. All’andata si sono imposti i meneghini per 79-81 Come arrivano le due squadre? Le Scarpette Rosse, reduci da tre vittorie consecutive nel torneo continentale, l’ultima delle quali ottenuta sul campo dell’Alba Berlino, sono quinti in classifica con 12 successi e 7 sconfitte, proprio davanti ai tedeschi, guidati dall’italiano Andrea Trinchieri, che hanno una sconfitta e una gara in più. La gara si preannuncia molto equilibrata e probabilmente incentrata sul duello tra Kyle Hines e Jalen Reynolds. Il primo, difensore e rimbalzista di spessore, è diventato il primo giocatore americano a giocare 300 partite in Euroleague. Il secondo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 21.15 il Forum di Assago sarà teatro del big match, valevole per la 21esima giornata di Eurolega, quinta di ritorno. All’andata si sono imposti i meneghini per 79-81 Come arrivano le due squadre? Le Scarpette Rosse, reduci da tre vittorie consecutive nel torneo continentale, l’ultima delle quali ottenuta sul campo dell’Alba Berlino, sono quinti in classifica con 12 successi e 7 sconfitte, proprio davanti ai tedeschi, guidati dall’italiano Andrea Trinchieri, che hanno una sconfitta e una gara in più. La gara si preannuncia molto equilibrata e probabilmente incentrata sul duello tra Kyle Hines e Jalen Reynolds. Il primo, difensore e rimbalzista di spessore, è diventato il primo giocatore americano a giocare 300 partite in Euroleague. Il secondo, ...

