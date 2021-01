Olanda verso il coprifuoco da domani: prima volta nel dopoguerra. Due casi variante inglese a Pechino: in lockdown 1,7 milioni di persone (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I Paesi Bassi si apprestano a imporre, da domani, il coprifuoco tra le strette che saranno annunciate oggi in tutto il Paese per limitare la circolazione del coronavirus, secondo quanto riportano i media locali. Si tratta della prima volta che un provvedimento del genere viene intrapreso dalla Seconda Guerra mondiale. Alcune fonti hanno riferito all’emittente Nos che i ministri stanno discutendo sulla misura che dovrebbe partire dalle 20.30 fino alle 4.30 del mattino. Sul tavolo anche altre restrizioni alle visite domiciliari, nuove limitazioni al numero delle persone dei funerali e un potenziale divieto di volo dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica per i timori legati alle varianti del virus. E in Portogallo 13mila elettori che si trovano in quarantena o nelle residenze per anziani potranno votare alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I Paesi Bassi si apprestano a imporre, da, iltra le strette che saranno annunciate oggi in tutto il Paese per limitare la circolazione del coronavirus, secondo quanto riportano i media locali. Si tratta dellache un provvedimento del genere viene intrapreso dalla Seconda Guerra mondiale. Alcune fonti hanno riferito all’emittente Nos che i ministri stanno discutendo sulla misura che dovrebbe partire dalle 20.30 fino alle 4.30 del mattino. Sul tavolo anche altre restrizioni alle visite domiciliari, nuove limitazioni al numero delledei funerali e un potenziale divieto di volo dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica per i timori legati alle varianti del virus. E in Portogallo 13mila elettori che si trovano in quarantena o nelle residenze per anziani potranno votare alle ...

