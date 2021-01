Obiettivo 167 Pressing sui senatori | tentati da Ministeri e seggi blindati

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Renato Schifani parla di “sirene che fanno breccia” tra idi Forza Italia. Andrea Causin, uno dei due azzurri che ieri ha dato fiducia al governo, sarebbe stato direttamente a colloquio a Palazzo Chigi con il premier, e parla di una dozzina di suoi colleghi che stanno seriamente valutando il da farsi. Tiziana Drago, ex M5s ora nel gruppo Misto, parla di “stalking” per votare la fiducia. All’Udc è stato assicurato un posto in Consiglio dei ministri, al Psi almeno un sottosegretariato con deleghe importanti, alcunidi Italia Viva sono stati blanditi con la promessa di uno blindato nel 2023. L’intenzione di Giuseppe Conte, condivisa con la sua maggioranza in tre ore di vertice per fare il punto, è chiara: allargare la maggioranza di governo. L’ambizione è quella di farlo attraverso un gruppo strutturato, una ...