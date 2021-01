Obblighi datore di lavoro | ha rilievo anche l’abbigliamento dei dipendenti

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sappiamo che glidinei confronti dei lavoratori sono molteplici e, tra essi, rientranoquelli in tema di sicurezza sul. In particolare, talvolta appare essenziale l’utilizzo dei cosiddetti DPI, ossia i Dispositivi di Protezione Individuale. Si tratta di attrezzature e strumentazioni che mirano a ridurre al minimo i danni legati ai rischi per la salute e sicurezza sul. In questo campo, come vedremo di seguito,del personale può costituire DPI. Facciamo chiarezza. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sui diritti e i doveridi, quali sono e come vanno rispettati, clicca ...