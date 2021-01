Nuovo record del Nasdaq nel giorno del giuramento di Joe Biden. Ma nei quattro anni di Trump Wall Street è cresciuta del 50% (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Wall Street accoglie il Nuovo presidente Joe Biden con un Nuovo record storico, quello del listino Nasdaq che supera i 13.431 punti, con un rialzo nell’ultimo anno di oltre il 40%. L’indice è spinto anche dal boom di uno dei suoi “gioielli”, ossia Netflix che dopo aver comunicato risultati migliori delle attese e un incremento degli abbonati favorito anche dai lockdown vede il suo titolo volare del 14%. Ma in generale è tutta la borsa statunitense ad essere ben intonata. Le trimestrali dei big sono state sinora incoraggiante, oggi la banca d’affari Morgan Stanley ha comunicato un aumento degli utili del 22% nel 2020 a 10 miliardi di dollari. I mercati sono soprattutto sedotti dal Nuovo maxi piano di stimoli all’economia da 1.900 miliardi di dollari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)accoglie ilpresidente Joecon unstorico, quello del listinoche supera i 13.431 punti, con un rialzo nell’ultimo anno di oltre il 40%. L’indice è spinto anche dal boom di uno dei suoi “gioielli”, ossia Netflix che dopo aver comunicato risultati migliori delle attese e un incremento degli abbonati favorito anche dai lockdown vede il suo titolo volare del 14%. Ma in generale è tutta la borsa statunitense ad essere ben intonata. Le trimestrali dei big sono state sinora incoraggiante, oggi la banca d’affari Morgan Stanley ha comunicato un aumento degli utili del 22% nel 2020 a 10 miliardi di dollari. I mercati sono soprattutto sedotti dalmaxi piano di stimoli all’economia da 1.900 miliardi di dollari ...

Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge… - xxxcatharsis : 1) nuovo campione del mondo anche se lewis rimane 2) Charles con record di pole e giro veloce 3) Seb tre vittorie - ezekiel : Non solo, proprio come allora è di nuovo sotto #impeachment. Questo, sì, un record. - ProcessNamed : @AdrianaSpappa @DelioMugnolo @AnnDePa @lucaxx85 Ma figurati, a me già l'argomento 'd'estate era più bassa quindi si… - Forciii : Oggi nuovo record: ho preso ZERO al punteggio sullo stile di guida di Enjoy. Z E R O -