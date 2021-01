Nuova bozza Piano pandemico: equità nella distribuzione dei vaccini (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I vaccini sono le 'misure preventive più efficaci, con un rapporto rischi/benefici particolarmente positivo. La loro distribuzione deve rispondere a criteri trasparenti, motivati e ragionevoli, e deve ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Isono le 'misure preventive più efficaci, con un rapporto rischi/benefici particolarmente positivo. La lorodeve rispondere a criteri trasparenti, motivati e ragionevoli, e deve ...

leggoit : #Piano pandemico, la nuova bozza: «Mascherine e distanziamento anche per l'influenza». E per le cure «valutare caso… - MediasetTgcom24 : Nuova bozza Piano pandemico: equità nella distribuzione dei vaccini #pianopandemico - Agenzia_Ansa : Nuova bozza del Piano pandemico, distanziamento anche contro l'influenza #ANSA - MaeyCat : RT @Agenzia_Ansa: Nuova bozza del piano pandemico: 'Valutare le cure caso per caso' #ANSA - NYbrooklyn_nets : Nuova bozza del piano #pandemico: 'Valutare le cure caso per caso' -