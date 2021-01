Nove città emiliano-romagnole tra le prime 100 per morti da smog (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – Ci sono nove città dell’Emilia-Romagna tra le prime 100 nella classifica europea sul tasso di mortalità da polveri sottili. È quanto emerge dallo studio condotto dall’Università di Utrecht, dal Global Health Institute di Barcellona e dal Tropical and public health Institute svizzero. Piacenza è la prima città emiliano-romagnola al 25esimo posto, seguita da Ferrara (26), Carpi (33), Parma (38), Modena (50), Sassuolo (60), Bologna (73), Forlì (82) e Ravenna (89), a cui si aggiunge Rimini (161esima). Un dato che allarma i 5 stelle in Regione. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – Ci sono nove città dell’Emilia-Romagna tra le prime 100 nella classifica europea sul tasso di mortalità da polveri sottili. È quanto emerge dallo studio condotto dall’Università di Utrecht, dal Global Health Institute di Barcellona e dal Tropical and public health Institute svizzero. Piacenza è la prima città emiliano-romagnola al 25esimo posto, seguita da Ferrara (26), Carpi (33), Parma (38), Modena (50), Sassuolo (60), Bologna (73), Forlì (82) e Ravenna (89), a cui si aggiunge Rimini (161esima). Un dato che allarma i 5 stelle in Regione.

