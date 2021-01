Nona salvaguardia esodati | come fare domanda | istruzioni INPS

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Inserita nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), è stata introdotta laper i cosiddetti “” della riforma Fornero. In particolare, si parla di “disposizioni in materia dipensionistica” ai commi 346-348 dell’art. 1 della suddetta legge. Il comma 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che arrivano a 2.400 soggetti. Nel Messaggion. 195 del 18/01/2021 vengono fornite leper presentare ladi verifica del diritto a pensione e per ladi pensione. Vediamo nel dettagliopoter ...