“Non è stato un papà perché…”. Dopo Andrea Zenga, anche il fratello maggiore svela tutto del padre (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea Zenga, prende parola anche il fratello maggiore. Duro attacco per Walter Zenga, che sta già vivendo un momento molto delicato Dopo la rottura del matrimonio con Raluca Rebedea, travel blogger al suo fianco per ben 15 anni. E il carico arriva anche dal figlio Andrea, seguito dalle dichiarazioni rilasciate persino da Nicolò. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Lo ha detto senza pensarci troppo e a microfoni aperti: “Nei momenti importanti della mia vita mio padre non c’è stato”. Le parole di Andrea Zenga feriscono come lance, ma il figlio del campione non poteva fare a meno di mettere tutto nero su bianco. E sempre per il pubblico del GF Vip ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021), prende parolail. Duro attacco per Walter, che sta già vivendo un momento molto delicatola rottura del matrimonio con Raluca Rebedea, travel blogger al suo fianco per ben 15 anni. E il carico arrivadal figlio, seguito dalle dichiarazioni rilasciate persino da Nicolò. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Lo ha detto senza pensarci troppo e a microfoni aperti: “Nei momenti importanti della mia vita mionon c’è”. Le parole diferiscono come lance, ma il figlio del campione non poteva fare a meno di metterenero su bianco. E sempre per il pubblico del GF Vip ...

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - matteorenzi : Volete andare avanti con una maggioranza raccogliticcia in un momento così? Vi auguro sia maggioranza, perché racco… - CarloCalenda : Per molte persone tutto quello che abbiamo visto negli ultimi giorni è politica. Noi crediamo invece che siano gli… - Silay37838988 : @matteosalvinimi Lo è stato Centinaio, perchè lui no. magari riesce in quello dove tu hai fallito. 'non mi alzo da… - giorxhaz : sapete che vi dico,twitter è sempre stato uno sfogo per me e molta gente non lo capisce,eviterò di scrivere cose ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Non stato Alla fine Joe Exotic di Tiger King non è stato graziato da Trump Wired.it Covid, quei focolai negli ospedali: “Ma adesso c’è una novità”

I focolai, a cominciare da quello dell'ospedale Civico, sono sotto osservazione. PALERMO – Sono ventidue i contagiati tra il personale sanitario della Medicina d’urgenza dell’ospedale Civico. Un focol ...

Al Cuspo non si sono mai fermati. Pronti per i campionati

Supporta La Pulce nell'Orecchio in questo periodo difficile in cui l'informazione, anche quella scomoda, fa la differenza sulle fake news e la misinformazione. La ripresa del rugby è prevista per il 7 ...

I focolai, a cominciare da quello dell'ospedale Civico, sono sotto osservazione. PALERMO – Sono ventidue i contagiati tra il personale sanitario della Medicina d’urgenza dell’ospedale Civico. Un focol ...Supporta La Pulce nell'Orecchio in questo periodo difficile in cui l'informazione, anche quella scomoda, fa la differenza sulle fake news e la misinformazione. La ripresa del rugby è prevista per il 7 ...