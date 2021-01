No, l’Accademia della Crusca non ha reso “cringe” una “parola italiana” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Forse qualcuno non ne è consapevole, ma le lingue sono assimilabili a degli organismi viventi. Nascono, crescono, si modificano continuamente e, in alcuni casi sfortunati, muoiono. Qui non ci interessa quest’ultima eventualità, ma piuttosto la vitalità delle lingue, soprattutto nell’ambito lessicale, quello che riguarda le parole. Un tema che in questi giorni è tornato di attualità per un dibattito innescato da una parola analizzata sul sito dell’Accademia della Crusca nella sezione “Parole nuove”. Si tratta di cringe che da qualche anno, seppure di origine inglese, viene utilizzata anche in Italia. Un vocabolo che ha trovato nei social media e nella rete la strada per ritagliarsi un posticino nel vocabolario di molti giovani italiani. Fin qui, niente di straordinario: succede in continuazione che ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Forse qualcuno non ne è consapevole, ma le lingue sono assimilabili a degli organismi viventi. Nascono, crescono, si modificano continuamente e, in alcuni casi sfortunati, muoiono. Qui non ci interessa quest’ultima eventualità, ma piuttosto la vitalità delle lingue, soprattutto nell’ambito lessicale, quello che riguarda le parole. Un tema che in questi giorni è tornato di attualità per un dibattito innescato da unaanalizzata sul sito delnella sezione “Parole nuove”. Si tratta diche da qualche anno, seppure di origine inglese, viene utilizzata anche in Italia. Un vocabolo che ha trovato nei social media e nella rete la strada per ritagliarsi un posticino nel vocabolario di molti giovani italiani. Fin qui, niente di straordinario: succede in continuazione che ...

valigiablu : La quantità di testate che hanno riproposto titoli come '‘Cringe’ diventa parola italiana, l’ok dall’Accademia dell… - AccademiaCrusca : @Phastidio 1/ Il fatto che la redazione dedichi una scheda a una determinata parola in nessun modo significa che l’… - manducrab : L'accademia della Crusca ha inserito 'cringe' tra le parole in uso, giusto il giorno prima del voto di fiducia. Sap… - gpellarin84 : RT @AccademiaCrusca: @Phastidio 1/ Il fatto che la redazione dedichi una scheda a una determinata parola in nessun modo significa che l’Acc… - b_sair : RT @Dio: L'Accademia della Crusca non ha stabilito che 'Cringe' è una parola italiana: ha rilevato che quel termine oggi viene usato dagli… -

