Nioh 3: Team Ninja non è interessata ad un nuovo episodio della serie (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sembra che attualmente Team Ninja non abbia intenzione di sviluppare un eventuale Nioh 3, ma preferirebbe concentrarsi su nuove IP Nonostante il successo della serie, sembra che attualmente Team Ninja non sia interessata a sviluppare un eventuale Nioh 3. Nei prossimi giorni il secondo capitolo della serie arriverà in versione migliorata su PS5 e PC, ma i fan dovranno aspettare per averne un seguito. La software house ne ha parlato in un'intervista per la rivista The Gamer. Team Ninja preferirebbe dedicarsi ad una nuova IP e non a Nioh 3 Durante la summenzionata intervista, Fumihiko Yasuda di Team Ninja ha spiegato ...

