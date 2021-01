Niente aggancio al terzo posto per l’Atalanta, boccata d’ossigeno per l’Udinese (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Udinese-Atalanta 1-1 è il risultato finale del recupero della 10^ giornata del campionato di Serie A Tim. Niente aggancio al terzo posto per la banda Gasperini, che resta a ridosso della zona Champions in attesa del super confronto di sabato contro il Milan capolista. boccata d’ossigeno invece per l’Udinese ed il suo mister Luca Gotti, che interrompono una striscia di due sconfitte consecutive. Ad aprire le danze alla Dacia Arena ci ha pensato il gol lampo di Roberto Pereyra, a segno dopo appena 30”. Al tramonto della prima frazione è arrivato poi il pari della Dea, con una giocata personale del solito Muriel. Udinese-Atalanta 1-1 Cosa è successo? Le scelte iniziali – Gasperini effettua cinque cambi rispetto al deludente pari contro il Genoa, anche per far ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Udinese-Atalanta 1-1 è il risultato finale del recupero della 10^ giornata del campionato di Serie A Tim.alper la banda Gasperini, che resta a ridosso della zona Champions in attesa del super confronto di sabato contro il Milan capolista.invece pered il suo mister Luca Gotti, che interrompono una striscia di due sconfitte consecutive. Ad aprire le danze alla Dacia Arena ci ha pensato il gol lampo di Roberto Pereyra, a segno dopo appena 30”. Al tramonto della prima frazione è arrivato poi il pari della Dea, con una giocata personale del solito Muriel. Udinese-Atalanta 1-1 Cosa è successo? Le scelte iniziali – Gasperini effettua cinque cambi rispetto al deludente pari contro il Genoa, anche per far ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente aggancio Supercannoniere: Lukaku aggancia Ronaldo in vetta. E Ibra inizia la risalita Calciomercato.com Sassuolo in emergenza ma a un passo dal record. Ed è tornato Djuricic

Il punto sul Sassuolo dopo il pareggio interno con il Parma e in vista dell'ultima trasferta del girone d'andata, con la Lazio ...

Lugano, anche a Rapperswil niente da fare

Sotto 2-0 dopo 13', i bianconeri sono costretti nuovamente alla resa. Alla squadra di Pelletier non bastano le reti di un ritrovato Arcobello e di Morini ...

