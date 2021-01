Nido di infanzia “Mario Zerella”, pubblicato l’avviso pubblico per le iscrizioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento – capofila dell’Ambito Territoriale B1 – rende noto che è in corso di pubblicazione l’avviso pubblico per l’iscrizione al Nido di infanzia “Mario Zerella” ubicato in Benevento alla via Fratelli Rosselli. Il servizio sarà gestito in concessione dalla cooperativa sociale “Nasce un Sorriso”. L’asilo resterà aperto per 11 mesi all’anno, da settembre a luglio, con la seguente apertura settimanale: dalle 08:00 alle 17:00 (full-time) e dalle 8:00 alle 13:00 part-time; il sabato resterà aperto dalle 08:00 alle 13:00. L’ammissione è subordinata alle vaccinazioni previste dalla legge. I posti a disposizione sono al momento n. 24 di cui n.5 posti per il reparto lattanti (3-12 mesi), n. 8 posti per il reparto semidivezzi (13-24 mesi) e n.11 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento – capofila dell’Ambito Territoriale B1 – rende noto che è in corso di pubblicazioneper l’iscrizione aldi” ubicato in Benevento alla via Fratelli Rosselli. Il servizio sarà gestito in concessione dalla cooperativa sociale “Nasce un Sorriso”. L’asilo resterà aperto per 11 mesi all’anno, da settembre a luglio, con la seguente apertura settimanale: dalle 08:00 alle 17:00 (full-time) e dalle 8:00 alle 13:00 part-time; il sabato resterà aperto dalle 08:00 alle 13:00. L’ammissione è subordinata alle vaccinazioni previste dalla legge. I posti a disposizione sono al momento n. 24 di cui n.5 posti per il reparto lattanti (3-12 mesi), n. 8 posti per il reparto semidivezzi (13-24 mesi) e n.11 ...

