Nicolò Zaniolo e la misteriosa dedica a Miss M: fa il gesto ma poi si pente (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Spunta una canzone romantica sui social di e una dedica alla misteriosa Miss M. Il gesto non è sfuggito ai suoi followers perché il campione della Roma è da tempo al centro del gossip. In molti si ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Spunta una canzone romantica sui social di e unaallaM. Ilnon è sfuggito ai suoi followers perché il campione della Roma è da tempo al centro del gossip. In molti si ...

Notiziedi_it : Nicolò Zaniolo positivo al Covid-19: «Non ho sintomi, tiferò da casa per i miei compagni» - infoitsport : Nicolò Zaniolo, su Instagram il post (poi cancellato) per Madalina Ghenea - SusannaGatto4 : Nicolò Zaniolo se vuoi cambiare squadra fai un fischio - VanityFairIt : Ecco come sta andando la storia tra di loro #Love - sportli26181512 : Zaniolo positivo al Covid, ma cancella il post. Ecco perché: Nicolò Zaniolo è positivo al Covid, come annunciato da… -