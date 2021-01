Netflix ha superato i 200 milioni di abbonati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Netflix ha raggiunto e superato il traguardo dei 200 milioni di abbonati in tutto il mondo. Arrivando a quota 203,66 milioni, per essere precisi. A spingere la crescita sono state le sottoscrizioni collegate alle restrizioni per fronteggiare la pandemia, che hanno indotto molte persone a trovare nello streaming un passatempo alternativo. Nell’ultimo trimestre del 2020 8,5 milioni di utenti hanno sottoscritto un abbonamento a Netflix. Sono 37 milioni, nel complesso, i nuovi clienti dell’anno passato e ammonta a 25 miliardi di dollari il giro d’affari. Per il primo trimestre dell’anno la piattaforma di streaming prevede un aumento degli iscritti, pari a 6 milioni. Numeri più bassi rispetto allo stesso periodo del 2020, quando però a ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha raggiunto eil traguardo dei 200diin tutto il mondo. Arrivando a quota 203,66, per essere precisi. A spingere la crescita sono state le sottoscrizioni collegate alle restrizioni per fronteggiare la pandemia, che hanno indotto molte persone a trovare nello streaming un passatempo alternativo. Nell’ultimo trimestre del 2020 8,5di utenti hanno sottoscritto un abbonamento a. Sono 37, nel complesso, i nuovi clienti dell’anno passato e ammonta a 25 miliardi di dollari il giro d’affari. Per il primo trimestre dell’anno la piattaforma di streaming prevede un aumento degli iscritti, pari a 6. Numeri più bassi rispetto allo stesso periodo del 2020, quando però a ...

Teleblogmag : Netflix supera i 200 milioni di abbonati e diffonde i dati dei prodotti più visti in catalogo - RollingStoneita : La serie francese vantava già un primato tutto suo. E ora ha superato i numeri dei due colossi #Netflix del momento… - classicalball85 : Lupin al suo primo mese di steaming su Netflix ha superato Bridgerton e La regina degli scacchi, sono felicissima per Omar Sy ?? - megliolifranco : - martuuxhoran : non ho ancora superato il fatto che mettono la sposa cadavere su netflix,okay. -