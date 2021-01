Nencini, voto al Var e possibile ministero: la sua precisazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alfie Borromeo Tra i voti di fiducia inaspettati al governo Conte hanno suscitato scalpore le dichiarazioni in extremis, poi controllate inaugurando il Var al Senato, di Alfonso Ciampolillo e Riccardo Nencini. Quest’ultimo, in seguito alle numerose polemiche scaturite dal gesto dell’ultimo minuto, ha deciso di precisare la sua posizione con un post su Facebook. “Sul mio voto al Senato – ha premesso il senatore del Partito Socialista – leggo interpretazioni sbagliate, sul voto sul filo di lana addirittura arzigogoli senza nessun fondamento. Voglio ringraziare tutti coloro, e sono tanti, che mi sono stati vicino in giornate davvero complicate, anche chi ha espresso opinioni diverse. Abbraccio a tutti”. Nencini ha poi spiegato la sua mossa dell’ultimo minuto in quattro punti. Punto uno, “il ritardo è dipeso dal ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alfie Borromeo Tra i voti di fiducia inaspettati al governo Conte hanno suscitato scalpore le dichiarazioni in extremis, poi controllate inaugurando il Var al Senato, di Alfonso Ciampolillo e Riccardo. Quest’ultimo, in seguito alle numerose polemiche scaturite dal gesto dell’ultimo minuto, ha deciso di precisare la sua posizione con un post su Facebook. “Sul mioal Senato – ha premesso il senatore del Partito Socialista – leggo interpretazioni sbagliate, sulsul filo di lana addirittura arzigogoli senza nessun fondamento. Voglio ringraziare tutti coloro, e sono tanti, che mi sono stati vicino in giornate davvero complicate, anche chi ha espresso opinioni diverse. Abbraccio a tutti”.ha poi spiegato la sua mossa dell’ultimo minuto in quattro punti. Punto uno, “il ritardo è dipeso dal ...

