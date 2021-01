NBA | Irving | “Felice del ritorno in squadra | voglio cambiare il mondo e aiutare le persone”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il cestista dei Brooklyn Nets Kyrieha parlato del suo rientro sul parquet alla vigilia della sfida contro i Cleveland Cavaliers: “Sono contento di essere tornato in, avevo solo bisogno di una pausa. D’ora in poi mi piacerebbe che a parlare sia solo quanto farò sul campo. Ovviamente presto attenzione a ciò che accade neldato che sento una grande responsabilità nel mettermi a disposizione dellemeno fortunate – ha proseguito– Tuttavia il mio impegno nella NBA resta la priorità, come dimostrano i tanti sacrifici fatti per arrivare fin qui“. “Quando succedono determinate cose, però, è importante realizzare ciò che conta davvero. Io non sono qui per vincere un anello, ma per ottenere unità e uguaglianza, risultati molto più grandi rispetto a quelli sportivi. Alle ...

GM Sean Marks on WFAN about whether #Nets were miffed w/ Kyrie Irving: “I think it comes in waves. We’ve had conversations the past 10 days they go from level of concern, there’s ...In the midst of an opening month marked by game postponements, depleted rosters and ragged basketball, four teams intervened last week to deliver a blockbuster James Harden trade.