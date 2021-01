NBA 2020/2021: Utah vince la sesta di fila, Denver senza problemi contro Oklahoma (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra martedì 19 gennaio e mercoledì 20 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di due partite della regular season NBA 2020/2021. Due vittorie agevoli, a partire da quello dei Denver Nuggets contro gli Oklahoma City Thunder. La banda di Malone passa in trasferta col punteggio finale di 102-119 sfruttando nuovamente Nikola Jokic, autore di 27 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. I Nuggets spaccano la partita nei due quarti di mezzo: fa 66-43 il parziale tra secondo e terzo periodo, tanto che coach Malone può far riposare tutti i suoi titolari negli ultimi dodici minuti. Dall’altra parte non sono bastati i 20 di Luguentz Dort e i 14 di Shai Gilgeous-Alexander. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE sesta vittoria consecutiva per gli Utah Jazz: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra martedì 19 gennaio e mercoledì 20 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di due partite della regular season NBA. Due vittorie agevoli, a partire da quello deiNuggetsgliCity Thunder. La banda di Malone passa in trasferta col punteggio finale di 102-119 sfruttando nuovamente Nikola Jokic, autore di 27 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. I Nuggets spaccano la partita nei due quarti di mezzo: fa 66-43 il parziale tra secondo e terzo periodo, tanto che coach Malone può far riposare tutti i suoi titolari negli ultimi dodici minuti. Dall’altra parte non sono bastati i 20 di Luguentz Dort e i 14 di Shai Gilgeous-Alexander. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCEvittoria consecutiva per gliJazz: ...

