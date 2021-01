NBA 2020-2021 | i risultati della notte 20 gennaio | Jokic trascina Denver contro i Pelicans | Utah trionfa su New Orleans

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono solo due le partite che si sono tenute questa notta (20) in NBA. Esse, peraltro, hanno visto impegnate ben tre squadreNorthwest Division. INuggets hanno ottenuto la settima vittoria in quattordici match disputati battendo, 102-119, gli Oklahoma City Thunder. Continua a brillare la stella di Nikola, il quale sta giocando da MVP, ma deve fare i conti con dei compagni che, al momento, stanno deludendo le aspettative. Il pivot serbo,OKC, ha realizzato una prestazione da 27 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Numeri, peraltro, che ha messo a referto giocando appena 28 minuti. Nell’altra partitanottata, invece, c’è stato il netto trionfo, per 102-118, degliJazz su dei New...

Update on Delonte West: West now has a job at the Rebound therapy center in Florida, which is the rehab facility he attended. Dallas Mavericks owner Mark Cuban reunited West with ...