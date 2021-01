Natalia Bryant, figlia di Kobe, compie 18 anni: la dedica della mamma (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vanessa Bryant ha voluto rendere davvero speciale il compleanno di sua figlia Natalia Diamante, che compie 18 anni. Un traguardo importante, festeggiato anche nel ricordo di papà Kobe e di sua sorella Gianna, entrambi scomparsi tragicamente quasi un anno fa. A pochi giorni dalla drammatica ricorrenza – il 26 gennaio scorso il grande cestista e sua figlia appena 13enne perirono in un incidente aereo – Vanessa ha deciso di regalare alla sua primogenita una bellissima sorpresa: su Instagram ha condiviso una toccante dedica d’amore, accompagnata da sei splendide foto che ritraggono Natalia in tutto il suo giovane e fresco splendore. “Cara Natalia, tanti auguri! mamma e parà sono così orgogliosi ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vanessaha voluto rendere davvero speciale il compleanno di suaDiamante, che18. Un traguardo importante, festeggiato anche nel ricordo di papàe di sua sorella Gianna, entrambi scomparsi tragicamente quasi un anno fa. A pochi giorni dalla drammatica ricorrenza – il 26 gennaio scorso il grande cestista e suaappena 13enne perirono in un incidente aereo – Vanessa ha deciso di regalare alla sua primogenita una bellissima sorpresa: su Instagram ha condiviso una toccanted’amore, accompagnata da sei splendide foto che ritraggonoin tutto il suo giovane e fresco splendore. “Cara, tanti auguri!e parà sono così orgogliosi ...

