Napoli, si finge poliziotto ma viene beccato da un agente vero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si finge poliziotto e viene beccato da un poliziotto vero. E’ accaduto a Napoli, in piazza Montesanto dove ieri pomeriggio un poliziotto del commissariato Dante, libero dal servizio, mentre stava attraversando la piazza ha notato un uomo che aveva fermato una persona dopo averle mostrato una placca di riconoscimento ed una palina simili a quelle in uso alle forze dell’ordine; l‘agente è intervenuto e, non senza difficoltà, ha bloccato il finto poliziotto. L’uomo, 56 anni, con precedenti di polizia, attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, usurpazione di funzione pubblica e possesso di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sida un. E’ accaduto a, in piazza Montesanto dove ieri pomeriggio undel commissariato Dante, libero dal servizio, mentre stava attraversando la piazza ha notato un uomo che aveva fermato una persona dopo averle mostrato una placca di riconoscimento ed una palina simili a quelle in uso alle forze dell’ordine; l‘è intervenuto e, non senza difficoltà, ha bloccato il finto. L’uomo, 56 anni, con precedenti di polizia, attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, usurpazione di funzione pubblica e possesso di ...

