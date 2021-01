Napoli | Gattuso | «Rispetto per la Juventus Insigne? Nessun rammarico»

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Gennaro, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta subita in Supercoppa contro la: le sue parole Gennaro, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta subita in Supercoppa contro la. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «Ringrazio i miei giocatori. Abbiamo giocato con un po’ di timore specialmente nel primo tempo. I rigori si possono sbagliare, ci sta l’episodio del primo gol. Grandi complimenti ai miei ragazzi, sapevamo che era una partita difficile».– «Se vediamo i due episodi con Lozano è qualcosa di incredibile. Lorenzo non deve avere, si perde tutti ...

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – “Sbagliare un rigore ci sta in una finale, conta un po’ la sfortuna. Lorenzo non deve avere rammarico, se abbiano perso è colpa di tutti e non certo per quell’episodio”. Lo ha ...Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta subita in Supercoppa contro la Juventus: le sue parole ...