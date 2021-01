Napoli | crolla parte della facciata della chiesa del ' Rosariello' Tragedia sfiorata

(Di mercoledì 20 gennaio 2021), 20 gennaio 2021 -questa mattina. Unadi Santa Maria del Rosario alle Pigne èta per cause in corso di accertamento stamane ...

RaiNews : Paura questa mattina a #Napoli quando una parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne (… - danieledv79 : RT @RaiNews: Paura questa mattina a #Napoli quando una parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne (conosciuta… - aurapara : RT @DanieleDann1: ??#Napoli: Crolla parte della facciata della chiesa del '#Rosariello', nessun ferito. Crollato anche un solaio con parte d… - peppesava : RT @Ragusanews: Napoli, crolla la facciata della chiesa barocca: panico tra i passanti FOTO - Ragusanews : Napoli, crolla la facciata della chiesa barocca: panico tra i passanti FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crolla

Parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour a Napoli, è crollata questa mattina per cause ancora in fase di accertamento. Non si registrano feriti. La chi ...Napoli e Juventus questa sera si sfideranno per la Supercoppa italiana per la quarta volta nella propria storia. Ecco i precedenti.