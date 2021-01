Napoli | crolla la facciata della chiesa del ‘Rosariello’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una partedi Santa Maria del Rosario delle Pigne, conosciuta come, a, èta questa mattina poco dopo le 7:00. Grande paura per i residenti del quartiere popolare del centro Stella, molti dei quali si sono riversati in strada per capire cosa stesse succedendo. Oltre alladelto anche un solaio con parte dell’edificio adiacente alla. “Intervento in corso dalle 7:45 aper il crollo del muro in un’abitazione adiacente alladi Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour: #vigilidelfuoco al lavoro per escludere la presenza di persone coinvolte”, ha scritto i ...