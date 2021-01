“Naked Attraction Italia”, il programma dove si sceglie il partner senza vestiti è arrivato nel nostro Paese: il trailer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Arriva su Discovery+ Naked Attraction Italia, il dating show, caso televisivo internazionale, condotto da Nina Palmieri. Il programma, già alla settima stagione in Regno Unito, dove ha esordito su Channel 4, affronta in maniera innovativa l’amore e le sue declinazioni, permettendo ai single di incontrarsi partendo dall’attrazione fisica. Da ieri è disponibile in piattaforma la puntata casting. Dal 7 febbraio invece arriverà il momento di entrare nel vivo della trasmissione. Il meccanismo del reality prevede due manche per puntata, un selezionatore (vestito) al centro dello studio e sei pretendenti completamente nudi all’interno di cabine colorate, scoperte in tre fasi: si comincia dalle parti intime per proseguire con il busto, il petto e, per ultimo, il viso. L’ultimo che rimane vince un appuntamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Arriva su Discovery+, il dating show, caso televisivo internazionale, condotto da Nina Palmieri. Il, già alla settima stagione in Regno Unito,ha esordito su Channel 4, affronta in maniera innovativa l’amore e le sue declinazioni, permettendo ai single di incontrarsi partendo dall’attrazione fisica. Da ieri è disponibile in piattaforma la puntata casting. Dal 7 febbraio invece arriverà il momento di entrare nel vivo della trasmissione. Il meccanismo del reality prevede due manche per puntata, un selezionatore (vestito) al centro dello studio e sei pretendenti completamente nudi all’interno di cabine colorate, scoperte in tre fasi: si comincia dalle parti intime per proseguire con il busto, il petto e, per ultimo, il viso. L’ultimo che rimane vince un appuntamento ...

