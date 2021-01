«Musica Divina» | anche l’Orchestra della Toscana ORT rende omaggio a Dante nel 700° anniversario della morte

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Programmi originali, ispirati a vari temi, che trarranno spunto dall'opera e dalla vita. Si comincia con 6 concerti in streaming gratuito ogni giovedì alle 21

Da domani un programma che avrà come filo conduttore temi legati a Dante. Non solo musica ’live’, ma anche registrazioni discografiche ...Il 2021 dell'ORT: un anno di “Musica Divina”. Filo conduttore temi legati al sommo poeta. Non solo concerti, ma anche registrazioni discografiche ...