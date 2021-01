Muller e Neuer | futuro da dirigenti del Bayern Monaco | parola di Rummenigge…

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Thomase Manuelfuturidel. I due pilastri del club tedesco, secondo quanto affermato dal numero uno del club tedesco Karl-Heinz Rummenigge al quotidiano bavarese Münchner Merkur hanno il destino "segnato".Dopo aver vestito per anni la maglia della Nazionale tedesca e quelle del club didi Baviera, una volta appese le scarpette al chiodo per i due calciatori ci sarebbe unin giacca e cravatta, ma sempre per il club in cui hanno vissuto tantissimi anni. "Voglio consigliare personalmentee ovviamente ancheper unda", ha detto Rummenigge che lascerà presto il ruolo da presidente a Kahn. "Credo che entrambi abbiano le ...