Moviola Udinese Atalanta | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)delvalido per il recupero della 10ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per il recupero della 10ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Calvarese.DELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

paolo07665867 : @frigiola @fefocarta @masolinismo Anzi, ora che ricordo. Il caso da moviola in quel Udinese Milan era la teorica (… - infoitsport : La moviola di Sampdoria-Udinese: Sacchi convince | Udinese Blog - CalcioNews24 : Sampdoria Udinese 2-1: cronaca e tabellino - CalcioNews24 : Moviola Sampdoria Udinese: l’episodio chiave del match - clubdoria46 : #SampdoriaUdinese: la moviola del Club: #Sacchi non sbaglia su nessun #rigore -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Udinese

Sport Fanpage

Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfo ...Sampdoria-Udinese, la moviola del Club: Sacchi non sbaglia su nessun rigore. Tutto facile per l'arbitro di Macerata in una partita corretta ...