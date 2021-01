MOVIOLA – Juventus-Napoli, McKennie su Mertens: è rigore (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Episodio da MOVIOLA al 78? di Juventus-Napoli, finale di Supercoppa Italiana. In area di rigore, McKennie ha tardato il rinvio e ha colpito la caviglia di Mertens che si era frapposto tra il texano e la palla. L’arbitro Valeri ha inizialmente lasciato giocare per poi essere richiamato al var. Di fronte alle immagini del monitor, il direttore di gara non ha potuto fare altro che concedere il calcio di rigore. Decisione giusta: il centrocampista ex Schalke colpisce Mertens alla caviglia (quella recentemente infortunata, c’è stato un attimo di apprensione) e commette fallo. Dagli undici metri Insigne ha però sbagliato il rigore. Tutto da rifare quindi al Mapei Stadium per gli uomini di Gattuso. IL rigore SBAGLIATO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Episodio daal 78? di, finale di Supercoppa Italiana. In area diha tardato il rinvio e ha colpito la caviglia diche si era frapposto tra il texano e la palla. L’arbitro Valeri ha inizialmente lasciato giocare per poi essere richiamato al var. Di fronte alle immagini del monitor, il direttore di gara non ha potuto fare altro che concedere il calcio di. Decisione giusta: il centrocampista ex Schalke colpiscealla caviglia (quella recentemente infortunata, c’è stato un attimo di apprensione) e commette fallo. Dagli undici metri Insigne ha però sbagliato il. Tutto da rifare quindi al Mapei Stadium per gli uomini di Gattuso. ILSBAGLIATO ...

