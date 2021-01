MotoGP, Test Losail 2021: il nuovo programma di prove pre-stagionali per la classe regina (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono arrivate comunicazioni importanti da parte di Dorna, FIA e Irta in merito all’organizzazione dei Test pre-stagionali di MotoGP. Ebbene, come si era già intuito, l’attività si concentrerà tutta sul circuito di Losail (Qatar), dopo l’annullamento delle giornate di prova in programma a Sepang (Malesia) dal 19 al 21 febbraio per l’emergenza sanitaria. Le operazioni nel paddock prenderanno il via il 3-4 marzo, mentre i rookie e i collaudatori avranno la possibilità di effettuare lo shakedown venerdì 5 marzo. A seguire dal 6 al 7 e dal 10 al 12 del mese citato, tutte le squadre potranno essere in pista per due serie di Test, funzionali alla preparazione del campionato che prenderà il via il 28 (marzo) sempre dalla pista qatariana. E’ chiaro il tentativo da parte dell’organizzazione di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono arrivate comunicazioni importanti da parte di Dorna, FIA e Irta in merito all’organizzazione deipre-di. Ebbene, come si era già intuito, l’attività si concentrerà tutta sul circuito di(Qatar), dopo l’annullamento delle giornate di prova ina Sepang (Malesia) dal 19 al 21 febbraio per l’emergenza sanitaria. Le operazioni nel paddock prenderanno il via il 3-4 marzo, mentre i rookie e i collaudatori avranno la possibilità di effettuare lo shakedown venerdì 5 marzo. A seguire dal 6 al 7 e dal 10 al 12 del mese citato, tutte le squadre potranno essere in pista per due serie di, funzionali alla preparazione del campionato che prenderà il via il 28 (marzo) sempre dalla pista qatariana. E’ chiaro il tentativo da parte dell’organizzazione di ...

