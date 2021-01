Morte Maradona, parla il figlio: novità indagini e rapporto con le sorelle (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA - Diego Armando Maradona Junior è tornato a parlare della scomparsa del suo celebre papà. Un dolore grande, immenso, con il quale il 34enne sta facendo i conti dallo scorso novembre. A causa del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA - Diego ArmandoJunior è tornato are della scomparsa del suo celebre papà. Un dolore grande, immenso, con il quale il 34enne sta facendo i conti dallo scorso novembre. A causa del ...

sportli26181512 : Morte #Maradona, parla il figlio: novità indagini e rapporto con le sorelle: Diego Junior ha rilasciato una lunga i… - BelpassoAlberto : RT @GennyDelVe: Si, è finita come ce l’aspettavamo. Il #BocaJuniors ha vinto la #CopaDiegoArmandoMaradona ed io l’ho immaginato così. A fes… - 17_Peppe : RT @GennyDelVe: Si, è finita come ce l’aspettavamo. Il #BocaJuniors ha vinto la #CopaDiegoArmandoMaradona ed io l’ho immaginato così. A fes… - GennyDelVe : Si, è finita come ce l’aspettavamo. Il #BocaJuniors ha vinto la #CopaDiegoArmandoMaradona ed io l’ho immaginato cos… - sara77570739 : credo che anche io da genitore , se non avessi tutti sti soldi , accetterei gli inviti dei vari salotti . è andat… -