Montepremi Supercoppa Italiana Juventus-Napoli | quanto guadagnano le due squadre?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutto pronto per latrache metterà di fronte la vincitrice dello scorso campionato e chi ha invece alzato al cielo la Coppa Italia. Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.45 di mercoledì 20 gennaio e una delle curiosità da parte degli appassionati è legata aldi questo trofeo talvolta bistrattato e poco considerato. Per questa stagione non è stato comunicato nulla in merito, dunque si può fare riferimento alle cifre ufficiali della scorsa stagione, quando furono 3,375 i milioni di euro a testa per le duee altri 750.000 euro alla Lega Serie A. Un milione di euro, intanto, è stato versato dalla Sony per apporre il title sponsor PlayStation5. SportFace.