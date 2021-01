Mondo TV, accordo di licenza con Minerva Pictures (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un accordo di licenza per la distribuzione di 8 serie e 22 film di animazione appartenenti alla propria library classica con la prestigiosa casa di produzione e distribuzione italiana Minerva Pictures. Il contratto – spiega una nota – stabilisce la collaborazione tra le due società per la distribuzione dei prodotti della Mondo TV oggetto della licenza sulle piattaforme AVOD, SVOD e TVOD (escluso YouTube) in Italia fino al 31 dicembre 2023, dietro pagamento da parte della licenziataria di una fee di licenza fissa. (Foto: © Piotr Adamowicz/123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) –TV ha sottoscritto undiper la distribuzione di 8 serie e 22 film di animazione appartenenti alla propria library classica con la prestigiosa casa di produzione e distribuzione italiana. Il contratto – spiega una nota – stabilisce la collaborazione tra le due società per la distribuzione dei prodotti dellaTV oggetto dellasulle piattaforme AVOD, SVOD e TVOD (escluso YouTube) in Italia fino al 31 dicembre 2023, dietro pagamento da parte della licenziataria di una fee difissa. (Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)

lauraboldrini : Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima… - avv_procopio : RT @lauraboldrini: Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima e ne… - CarriaggioM : RT @lauraboldrini: Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima e ne… - livia_prisca : RT @lauraboldrini: Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima e ne… - Saragentilini5 : RT @lauraboldrini: Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima e ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo accordo Mondo TV, accordo di licenza con Minerva Pictures Il Messaggero Perini, accordo sul maxiprestito per salvare i cantieri del lusso

Il fondo internazionale Blue Skye garantisce i 30 milioni per rilanciare l’azienda. Ora manca il via libero al salvataggio da parte del tribunale fallimentare di Lucca ...

Mondo TV, accordo di licenza con Minerva Pictures

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un accordo di licenza per la distribuzione di 8 serie e 22 film di animazione appartenenti alla propria library classica con la prestigiosa casa di ...

Il fondo internazionale Blue Skye garantisce i 30 milioni per rilanciare l’azienda. Ora manca il via libero al salvataggio da parte del tribunale fallimentare di Lucca ...(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un accordo di licenza per la distribuzione di 8 serie e 22 film di animazione appartenenti alla propria library classica con la prestigiosa casa di ...