Mondiale per Club 2020 | il calendario degli incontri

Si è svolto a Zurigo il sorteggio del calendario del Mondiale per Club 2020 che si terrà in Qatar dal 4 all'11 febbraio 2021. A questa edizione prenderanno parte 6 squadre e non 7 per la rinuncia dei neozelandesi dell' Auckland City, a causa dei problemi con le normative anti-Covid su isolamento e quarantena della Nuova Zelanda. Mondiale Club 2020: quali sono i quarti di finale? La prima sfida vedrà affrontarsi il Tigres(vincitore della CONCACAF Champions League 2020) e l' Ulsan Hyundai (vincitore della AFC Champions League 2020). La seconda sfida metterà di fronte l'Al Duhail (campione del Qatar) e l'Al Ahly(vincitore della CAF Champions League 2020). Nelle semifinali sarà la volta della squadra vincitrice ...

