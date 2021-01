Misure Anticovid: nuova stretta in arrivo, confermato l’uso delle mascherine all’aperto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La pandemia da Covid 19 continua purtroppo a far sentire il suo pesante effetto, in Italia come nel resto nel mondo, portando gli esperti sanitari a dover varare delle Misure di contenimento. Se da un lato per fortuna sono tantissimi coloro che si ammalano sviluppando sintomi lievi o essendo asintomatici, per contro purtroppo esiste un numero di persone, nel complesso molto elevato, che sviluppa la patologia in modo grave. Per questi soggetti divengono così fondamentali le cure ospedaliere che a lungo andare mettono a dura prova il sistema sanitario nazionale, in particolar modo la tenuta dei reparti di terapia intensiva. Per questo motivo le autorità nazionali e locali continuano senza interruzioni le trattative per aggiornare le Misure Anticovid. I comitati tecnici e scientifici forniscono di giorno in giorno i dati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La pandemia da Covid 19 continua purtroppo a far sentire il suo pesante effetto, in Italia come nel resto nel mondo, portando gli esperti sanitari a dover vararedi contenimento. Se da un lato per fortuna sono tantissimi coloro che si ammalano sviluppando sintomi lievi o essendo asintomatici, per contro purtroppo esiste un numero di persone, nel complesso molto elevato, che sviluppa la patologia in modo grave. Per questi soggetti divengono così fondamentali le cure ospedaliere che a lungo andare mettono a dura prova il sistema sanitario nazionale, in particolar modo la tenuta dei reparti di terapia intensiva. Per questo motivo le autorità nazionali e locali continuano senza interruzioni le trattative per aggiornare le. I comitati tecnici e scientifici forniscono di giorno in giorno i dati ...

Tg3web : L'attesa è quasi finita. Domani Joe Biden presterà giuramento come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Sarà un'in… - CorriereCitta : Misure Anticovid: nuova stretta in arrivo, confermato l’uso delle mascherine all’aperto - antonellacirce1 : Ai ristoratori che aprono per necessita’ e disperazione, mantenendo tuttavia tutte le opportune misure anticovid: l… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: L'attesa è quasi finita. Domani Joe Biden presterà giuramento come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Sarà un'investitura se… - cavalierenews : #POSTEITALIANE| L’#AQUILA, #MISURE #ANTICOVID IN TUTTA LA #PROVINCIA -

Ultime Notizie dalla rete : Misure Anticovid DPCM: le nuove misure anti-covid valide dal 16 gennaio Fiscoetasse Vaccini Pfizer: è saltata la fornitura

Non consegnate le dosi programmate al magazzino Ausl di Pievesestina: la campagna regionale subirà un rallentamento ...

La residenza come strumento di controllo per immigrati e senza casa

La suprema Corte Costituzionale, in una nota per la stampa del 9 luglio 2020, si è pronunciata sui profili di legittimità costituzionale sollevati da alcuni Tribunali (Milano, Ancona e Salerno) sulla ...

Non consegnate le dosi programmate al magazzino Ausl di Pievesestina: la campagna regionale subirà un rallentamento ...La suprema Corte Costituzionale, in una nota per la stampa del 9 luglio 2020, si è pronunciata sui profili di legittimità costituzionale sollevati da alcuni Tribunali (Milano, Ancona e Salerno) sulla ...