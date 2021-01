Missoni | da sportivo a eccellenza del made in italy

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021), sinonimo di eleganza, gusto e fantasia è ambasciatore della modainin tutto il mondo. Se Ottavionon avesse deciso di abbandonare la carriera sportiva per dedicarsi alla moda, il mondo, non avrebbe mai avuto l’onore di conoscere l’estro creativo della maison. Così come le sue fantasie a zig zag. Classe 1921, Ottavio nasce a Ragusa di Dalmazia, nell’allora regno di Jugoslavia. A sei anni si trasferisce con la famiglia a Zara, dove rimane fino al 1941. Amante dell’atletica leggera, vince ben otto titoli nazionali con la maglia azzurra e nel ’39 viene incoronato campione mondiale studentesco a Vienna e dopo la Seconda Guerra Mondiale partecipa alle Olimpiadi di Londra concludendo come finalista nei 400 a ostacoli. In questa occasione la squadra indossa la tuta “Venjulia“, di sua ...