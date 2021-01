Miozzo: “Cts mai coinvolto, ma con ritardi Pfizer va rivisto piano vaccinale” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – C’è stato un momento in cui l’Italia è stata prima in Europa per numero di somministrazioni di vaccino anti Covid-19. Un orgoglio presto trasformato in un ricordo perché Pfizer, da venerdì scorso, ha annunciato ufficialmente ritardi nelle consegne e riduzioni nel numero di dosi sia per l’Italia che per altri Paesi europei. Problemi che sembrano già scombinare il piano vaccinale nazionale: ci sono Regioni che hanno terminato le dosi, altre che dovranno tardare il richiamo e soprattutto non è chiaro se ci saranno ulteriori ritardi. L’agenzia Dire ne ha parlato con Agostino Miozzo, a capo del Comitato Tecnico Scientifico. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – C’è stato un momento in cui l’Italia è stata prima in Europa per numero di somministrazioni di vaccino anti Covid-19. Un orgoglio presto trasformato in un ricordo perché Pfizer, da venerdì scorso, ha annunciato ufficialmente ritardi nelle consegne e riduzioni nel numero di dosi sia per l’Italia che per altri Paesi europei. Problemi che sembrano già scombinare il piano vaccinale nazionale: ci sono Regioni che hanno terminato le dosi, altre che dovranno tardare il richiamo e soprattutto non è chiaro se ci saranno ulteriori ritardi. L’agenzia Dire ne ha parlato con Agostino Miozzo, a capo del Comitato Tecnico Scientifico.

