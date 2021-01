Milly Carlucci, sua figlia ha una bellezza senza eguali: la conoscete? – FOTO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La nota conduttrice ha una figlia la cui bellezza non conosce eguali e inoltre è una delle stelle mondiali dell’immobiliare. Angelica Donati nasce a Los Angeles il 1986 dall’amore tra Milly Carlucci e Angelo Donati, costruttore romano proprietario del gruppo Donati. Nonostante sia nata negli States, da quando aveva 15 anni vive a Londra, dove ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La nota conduttrice ha unala cuinon conoscee inoltre è una delle stelle mondiali dell’immobiliare. Angelica Donati nasce a Los Angeles il 1986 dall’amore trae Angelo Donati, costruttore romano proprietario del gruppo Donati. Nonostante sia nata negli States, da quando aveva 15 anni vive a Londra, dove ha L'articolo proviene da Inews.it.

