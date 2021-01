Milano, lo scherzo telefonico idiota: 'Ho sparato a un amico'. Quindicenne denunciato dai carabinieri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Ho sparato a un amico', avrebbe detto un ragazzo di 15 anni ai carabinieri, ma il suo era uno scherzo telefonico. Le parole, anche se false, lo hanno fatto finire comunque nei guai e gli sono costate ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Hoa un', avrebbe detto un ragazzo di 15 anni ai, ma il suo era uno. Le parole, anche se false, lo hanno fatto finire comunque nei guai e gli sono costate ...

