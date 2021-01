Milano | gli studenti occupano il liceo Berchet contro la Dad | ' Vogliamo tornare in presenza'

ilpost : Da oggi a Milano sarà vietato fumare nei parchi, alle fermate dei mezzi pubblici, nelle aree gioco per bambini, nel… - matteosalvinimi : Vi aggiorno da Milano dopo l’incontro con gli alleati del centrodestra, uniti e compatti, pronti a costruire un’alt… - borghi_claudio : Ecco l'unico dato oggettivo: decessi comparati con gli altri anni. Dati città di Milano aggiornati a ieri. Zona ros… - Mariang47614228 : RT @lucabattanta: La Svizzera con il Franchetto tramite Starler vende i tram a Milano dopo aver venuto gli elettrotreni tilo etr 524 e auto… - LukeRedblack : Grandissimo Thread Ci rifletto molto in questi giorni. Mettendo da parte la rivalità e gli sfottò, che sono il sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano gli

Fanpage.it

L’ultima versione della mappa in corso di installazione in questi giorni. Sono state inserite la nuova linea M4 in costruzione e le linee suburbane.Il repentino aumenti dei costi delle spedizioni dalla Cina verso l'Europa influirà in maniera negativa sul costo degli smartphone.