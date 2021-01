Milan: Tomori sta per arrivare, fumata bianca vicina (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gennaio 2021 - Il Milan è senza dubbio il club di Serie A più attivo in questo mercato invernale: dopo aver concluso gli affari relativi a Meité e Mandzukic, i rossoneri stanno per definire ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 gennaio 2021)o, 20 gennaio 2021 - Ilè senza dubbio il club di Serie A più attivo in questo mercato invernale: dopo aver concluso gli affari relativi a Meité e Mandzukic, i rossoneri stanno per definire ...

